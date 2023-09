Alisha Lehmann bringt Fans ins Schwärmen

Der neunfache brasilianische Nationalspieler, der ebenfalls bei Aston Villa spielt, soll mit Lehmanns Fotos nicht einverstanden gewesen sein. «Er war der Meinung, dass sie so etwas nicht tun sollte» zitierte die englische «Sun» eine Quelle aus dem Umfeld des (Ex-)Paares. Nach zahlreichen Streitereien und Diskussionen «hatte Alisha am Ende einfach genug», so die Quelle. Auch der neue Kalender wird für Gesprächsstoff und vermutlich reissenden Absatz sorgen. Denn dieser verspricht wieder sehr sexy zu werden, wie auf ihrem Instagram Profil ersichtlich ist.