Alisha Lehmann erhält prominente Rückendeckung

Die beiden Prominenten, die in Turin beziehungsweise Berlin leben, treffen sich hauptsächlich zu besonderen Anlässen. David erinnerte sich an ein gemeinsames Erlebnis: «Wir hatten einen Absturz zusammen in Dubai. Wir haben so hart gefeiert, dass wir von einem Sittenbeauftragten mehrfach ermahnt wurden. Ich weiss nicht, wer ihn bestochen hat, oder wer ihm Geld in die Hand gedrückt hat, damit er uns in Ruhe lässt. Aber wir wären fast in den Knast gegangen.» Trotz des intensiven Partyabends konnte sich Lehmann am nächsten Tag nicht über einen Kater beschweren, denn einen solchen hatte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht, wie sie im Podcast verriet.