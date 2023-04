Solche sexistischen und reisserischen Fragen ärgern Lehmann enorm. «Die Kritik ist einfach. Viele Leute beurteilen mich aufgrund meines Verhaltens in den Netzwerken, haben sich aber nie auch nur eine Minute lang meine sportlichen Leistungen angesehen. Das ist nicht korrekt», wehrt sich die Stürmerin von Aston Villa in Birmingham, die im Dorf Tägertschi in der Nähe von Münsingen BE geboren ist.