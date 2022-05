Alisha Lehmann sagt EM ab und fliegt nach Ibiza

Wenn am 6. Juli im Old Trafford in Manchester die Fussball-Europameisterschaft der Frauen angepfiffen wird, bleibt eine prominente Schweizer Fussballerin dem Turnier fern. Nati-Star Alisha Lehmann wird aus freien Stücken das Saison-Highlight verpassen, wie es in einer Medienmitteilung des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) heisst. «Es ist ein persönlicher Entscheid, ich fühle mich mental nicht bereit für ein EM-Turnier», sagt die 23-jährige Stürmerin von Aston Villa. Wie stark sie dem Team fehlen wird, wird sich zeigen, immerhin erzielte Lehmann für die Schweiz in 33 Länderspielen sechs Tore.