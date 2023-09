Bundesamt schaut Prime genau in die Flasche

Das Getränk ist aber nicht unumstritten. Wegen des hohen Gehalts an Koffein wird Prime derzeit in den USA genauer untersucht, in der Schweiz haben bereits erste Händler das Getränk aus dem Sortiment genommen. Recherchen von «20 Minuten» haben ergeben, dass der Koffeingehalt massiv zu hoch sei. Gemäss dem Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) darf der Koffeingehalt eines Getränks 160 Milligramm pro Tagesration nicht überschreiten. Als Tagesration gelten bei Energydrinks 500 Milliliter. Prime enthält aber bereits 200 Milligramm Koffein bei einer Dose von 355 Milliliter und ist damit beinahe sechsmal stärker als ein Espresso.