Gibt es auch Regeln, die für alle gelten?

Was uns eint, ist das gemeinsame Ziel und dass in der Mannschaft Harmonie herrscht. Das ist auch nicht so schwierig, denn alle kommen extrem gerne in die Nati. Das ist noch genau so, wie ich es als Spieler auch erlebt habe. Wir wollen ihnen den Alltagsstress nehmen. Wenn sie ins Zimmer kommen, liegt das Trainingsmaterial auf dem Bett, alles ist parat. Sie wissen, okay, jetzt kann ich alles andere hinter mir lassen. Wir sehen uns nur alle zwei bis drei Monate, da gibt es auch freudige Begrüssungen, und die Atmosphäre ist locker. Aber klar, es gibt auch festgeschriebene Regeln. Zum Beispiel wann Bettruhe ist oder wann Besuche im Hotel erlaubt sind und wann nicht.