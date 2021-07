Fussball EM 2021 – Die Kolumne von Sarah Akanji

Aus der Traum. Fast hätte es die Schweiz geschafft, auf den historischen Erfolg des Viertelfinals einen weiteren zu packen: den Halbfinal. Verdient hätte sie es. Sie hat sich über 120 Minuten in den Kampf gegen Spanien geworfen, geglänzt und ihre ganze Leidenschaft ins Spiel gesteckt. Dass nach dem Penaltyschiessen die wundervolle Reise zu Ende war, tut weh und war den enttäuschten Gesichtern der Spieler deutlich abzulesen. Nach dem Riesenerfolg im Achtelfinal haben alle zu träumen gewagt. Dass wir weiterkommen. Dass wir auch die Fussballnation Spanien schlagen können. Dass nun alles möglich ist. Wir waren wirklich so nahe dran. Auch wenn die Enttäuschung über das Ausscheiden gross war, möchte ich das Gute hervorheben: Was für ein grossartiges Spektakel hat dieses Nationalteam geboten! Ich behaupte, in den letzten eineinhalb Jahren erlebten wir wohl selten etwas, das so unterhaltend war wie diese drei Fussballwochen.