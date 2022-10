«Massive Fehlanreize im System»

In einer Wirtschaft gibt es immer wieder Inflationen. Haben die Leute verlernt, mit steigenden Preisen umzugehen?

Uns ging es tatsächlich lange gut, somit sind wir uns solche Schwankungen nicht mehr gewöhnt. Man muss aber auch sagen, dass die Teuerungskurve zurzeit abnormal steil ist. Mit dem Krieg in der Ukraine und der Pandemie erlebt Europa gleich zwei aussergewöhnliche Ereignisse – mit aussergewöhnlichen Folgen. Das verunsichert die Strom- und Energiemärkte in einem Masse, das nichts mehr mit normaler Preisentwicklung zu tun hat.



War die Energie nicht sowieso zu billig?

Für den Preisüberwacher ist nichts zu billig (schmunzelt). Wenn man lenken will. Kann man das allenfalls mit Lenkungsabgaben machen – so wie es bereits andernorts gehandhabt wird: Heute erhebt nämlich der Bund bereits Lenkungsabgaben auf umweltbelastende Stoffe. Diese Gelder fliessen via Krankenkassen an die Bevölkerung zurück. Aber sehen Sie: Lenkungsabgaben wie beim CO2-Gesetz oder bei der Erhöhung der Autobahnvignetten wurden vom Volk abgelehnt.



Wo sehen Sie persönlich den grössten Handlungsbedarf?

Ohne die Auswirkungen der höheren Strompreise zu verharmlosen: Die Erhöhung der Krankenkassen-Prämien reisst ein grösseres Loch ins Portemonnaie der Leute. Gerade wenn ich an Familien denke oder an jene, die mit ihrem Einkommen gerade an der Schwelle zur Prämienverbilligung durch den Staat liegen.