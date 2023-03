Seine Lieder fetzen wie seine Sprüche. Er sagt, was er denkt – auch wenn es nicht grad dem Mainstream entspricht. Dennoch ist Andreas Gabalier ein feinsinniger Beobachter seines Publikums und pflegt Respekt gegenüber anderen Kulturen – auch jener der Schweiz. Am Snowpenair auf dem Männlichen will Gabalier im Herzen der Schweiz die Herzen der Schweizer Fans erobern. Grund genug, ihm auf den Zahn zu fühlen und in einem kleinen Swiss Quiz zu testen, was er über die Schweiz weiss: