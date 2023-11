Alphornspielerin Lisa Stoll begeistert in Japan

In ihrer Karriere ist Lisa Stoll schon unzählige Male vor Publikum gestanden. Doch nun «pöpperlet» ihr Herz. Hinter der Bühne wartet sie auf ihren Auftritt. 400 Besucher, ausverkauft. «Du bist in Japan! Einem Land, in dem so vieles anders ist. Im Publikum sitzen alles Einheimische», geht es ihr durch den Kopf. Erst ist Keikos Jodelchor in Schweizer Tracht an der Reihe. In astreinem Bärndütsch sin-gen die Japaner «E Jutz vom Bärg», der Text ist im Programmheft übersetzt.