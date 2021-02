Als Bob-Mamis zu Pionierinnen

Zum Kampf um Akzeptanz kommt die körperliche Herausforderung. Ihre Leistungsfähigkeit sei heute etwa bei 70 Prozent. «Mein Rumpf ist nicht mehr so stabil», sagt Rahel. Eveline fehlt es an Kraft. Beide haben durch das Stillen Gewicht verloren. Eine Anschieberin sollte 75 Kilo wiegen, die Schwestern sind fünf Kilo zu leicht. «Ich kann essen, was ich will, und nehme weiter ab», so Eveline.