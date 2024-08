DJ Tatana feiert 30 Jahre Street Parade

Mit dabei ist auch DJ Tatana (47), auch als «Königin der Street Parade» bekannt. Seit 1994 nimmt Tatana Sterba, wie die gebürtige Tschechin mit vollem Namen heisst, an der Zürcher Techno-Parade teil. Als erste Frau führte sie an der Street Parade einen eigenen Wagen an, komponierte dreimal die offizielle Hymne für den Grossanlass. Passend zu ihrem 30-Jahr-Street-Parade-Jubiläum erinnert sich die legendäre Musikerin an ihre Anfänge zurück und erklärt, was sich seither alles verändert hat.