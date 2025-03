«Als Freestyler hat mich niemand ernst genommen»

Schwester erstellte erste Fanpage

2021 wurde Ragettli Weltmeister im Slopestyle. Dreimal triumphierte der Bündner an den X-Games. In diesen Tagen will er an der Heim-WM im Engadin (bis 30. März) für Furore sorgen. Die nötige Energie dafür holt er sich zu Hause bei seiner Mutter. «Sie kocht mir jeweils mein Lieblingsessen – die Bündner Spezialität Pizokel.» Als einziges von drei Kindern lebt Ragettli noch immer zu Hause. «Bevor ich 30 Jahre alt bin, möchte ich schon ausziehen», sagt er schmunzelnd. Doch da er ständig unterwegs sei, würde sich eine eigene Wohnung momentan nicht lohnen. Ziemlich sicher zieht er eines Tages in ein Haus neben dem Anwesen seiner Mutter. «Hier habe ich ein Stück Land gekauft», sagt Ragettli und zeigt aus dem Fenster auf eine Wiese. Gedanken, was da dereinst genau stehen soll, hat er sich noch nicht gemacht.