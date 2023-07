«Tierisch prominent» mit Meta Hiltebrand

«Als Judy starb, konnte ich fast eine Woche nicht mehr arbeiten»

Meta Hiltebrands Herz steht in Flammen, wenn sie an ihre Katzen denkt. Die Star-Köchin hat gleich drei zuhause und erzählt in unserer neuen Sommerserie «tierisch prominent», was ihre Liebe zu den Büsis ausmacht.