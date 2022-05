Von da an ging es Schlag auf Schlag. Er machte 1982 sein Arztdiplom und 1988 den FMH- Titel in Allgemeiner Chirurgie. Von seinem Mentor ermutigt, arbeitete er zwei Jahre lang an der New York University, wo er sich auf Herzchirurgie spezialisierte und zwischen Notaufnahme und Operationssaal 100-Stunden-Wochen absolvierte. Nach kurzen Aufenthalten in London und Paris kehrte er 1994 nach Genf ans Universitätsklinikum zurück, wo er den Titel eines Privatdozenten erhielt. «Dort habe ich 1991 mein erstes Kind operiert», erinnert er sich.