«Als Kind wäre ich gerne Balletttänzerin oder Krankenschwester geworden»

Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?
Nur eines? So viele! Eines der wichtigsten war, als der italienische Elektro-DJ und Produzent Spiller mich bat, mit ihm den Song «Groovejet» aufzunehmen. Er führte mich, die Indie-Sängerin, an das Musikgenre Tanzmusik heran.
Was wären Sie als Kind gern geworden?
Balletttänzerin oder Krankenschwester.
Für wen haben Sie als Teenager geschwärmt?
Mein erster Schwarm als Vierjährige war Elliot aus dem Film «E. T.». Später war ich besessen von Britpop. Die Wände meines Zimmers waren über und über mit Bandpostern beklebt. Als ich dann noch Jungs entdeckte, wurde ich komplett verrückt.
Wofür haben Sie zuletzt gebetet?
Ich glaube, als wir aus den Familienferien in Italien heimreisten. Wir hatten es so schön und unbeschwert gehabt, und ich weiss nicht wieso, auf der Heimreise wollte ich einfach nur, dass wir und unsere vier Kinder sicher und gesund zu Hause ankommen.
Wann haben Sie zuletzt geweint?
Neulich abends. Ich war ein bisschen gestresst und aus der Work-Life-Balance geraten. Ich liebe meine Arbeit sehr, aber manchmal bin ich wegen meines vollen Terminkalenders ein wenig überfordert. Dann atme ich tief durch und nehme einfach Tag um Tag.
Welche Ihrer Eigenschaften hätten Sie lieber nicht?
Nun, es ist nicht so schlimm, aber ziemlich beunruhigend, wie schnell ich mich in meine Eltern verwandle. Ich liebe meine Mutter und meinen Vater, aber es ist schon seltsam … Wie ein Zug, der nicht mehr aufzuhalten ist.
Was war das letzte Kompliment, das Sie bekommen haben?
Ein wirklich schönes kürzlich nach einem Auftritt in Ibiza. Jemand sagte, dass die Art und Weise, wie ich mit dem Publikum interagiere und wie ich tanze, das Publikum ebenfalls zum Tanzen animiere. Für eine Musikerin, die Pop und Dance macht, ein sehr, sehr schönes Kompliment, das ich dankbar angenommen habe.
Was denken die Leute über Sie, das absolut nicht stimmt?
Ich bin wohl zu sehr ein offenes Buch, als dass man zu viele Unwahrheiten über mich erzählen würde. Aber aufgrund meines Doppelnamens vermuten manche, ich sei eine konservative Wählerin. Das stimmt aber nicht, ich wähle links.
Gibt es etwas, woran Sie an sich arbeiten, um besser zu werden?
In der Tat. Ich glaube nicht, dass es jemals einen Tag gibt, an dem man sagt: So, das kann ich jetzt zu 100 Prozent, Verbesserungen sind nicht mehr möglich. Ich lerne immer weiter – und ich mag es sogar. Ich geniesse es.
Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?
Auf jeden Fall sympathischer! Freundlich und nett zu sein und anderen Menschen ein gutes Gefühl zu geben, ist ein viel grösseres Geschenk als Klugheit.
Welches ist Ihr Lieblingsspiel?
«Tetris»! Das spielte ich stundenlang.
Haben Sie schon einmal eine Therapie gemacht?
Ich selbst noch nicht. Allerdings habe ich bereits um Hilfe gebeten, um Menschen, die mir wichtig sind, besser unterstützen zu können.
Was darf in Ihrem Haushalt nicht fehlen?
Man sollte immer die richtige Sauce zu allen Gerichten dahaben. Und ganz sicher nicht fehlen darf wohl Wi-Fi.
Was machen Sie als Letztes, bevor Sie ins Bett gehen?
Ich versuche, mein rotierendes Gehirn etwas zu beruhigen. Es ist immer ein bisschen voll mit Dingen, die ich am nächsten Tag erledigen sollte. Darum höre ich manchmal einen Podcast, um mich zu entspannen.
Mit wem würden Sie gern im Lift stecken bleiben?
Mit Cher, das wäre ziemlich lustig.
Womit belohnen Sie sich selbst?
Darin bin gut! Meist kaufe ich als kleine Belohnung Kleidung und Make-up.
Welchen Tag möchten Sie noch einmal erleben?
Es gab mehrere monumentale Tage. Alle, an denen ich meine Babys kennenlernte. Dann den einen Tag 2005, an dem ich heiratete. Es wäre auch ziemlich lustig, den Moment nochmals zu erleben, an dem ich meinen Mann Richard Jones kennenlernte – weil wir nicht wussten, wie bedeutsam er für uns sein würde. Es wäre recht amüsant, in die Vergangenheit zurückzukehren und zu schauen, wie es sich wirklich abgespielt hat. Ich wette, wir hätten uns ein paar lustige Sachen zu erzählen.