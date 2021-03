Die Sehnsucht nach Anonymität, Grossstadt und Abenteuer

Wir haben uns auf kühle Steinstufen am Wasser gesetzt, als Journalistinnen duzen wir uns. Die laute Strasse im Rücken, den stillen See vor uns. Hinter Simone Meier liegt eine Kindheit im Aargauer Fricktal. In Zeiningen kennt jeder jeden. Ihre Eltern, beide Lehrer, sind verwurzelt und Ehrenbürger des Dorfes. Simone sehnt sich nach dem Gegenteil: «Anonymität, Grossstadt, Abenteuer.» An der Uni schreibt sie doppelt so viele Seminararbeiten wie verlangt, «weil ich das einfach so gern machte!». Nach dem Studium (Germanistik, Amerikanistik, Kunstgeschichte) landet sie durch einen Korrektorats-Job bei der Zürcher «Wochenzeitung». Seither gewann sie Stipendien – und ihr Schreiben Preise.