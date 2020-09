«Als Mütter sind wir tendenziell die, die zurückstecken»

Sie beantwortet jede Frage in druckreifen Sätzen, nimmt sich kurze Denkpausen. Ihre Stimme ist fest, ihren wachen Blick richtet sie direkt in die Augen des Gegenübers, lächelt. Cornelia Gantner wirkt so souverän, man könnte meinen, sie sei ein alter Hase im Filmgeschäft. Dabei zeigt sie am ZFF ihr Erstlingswerk. Ob sie so kurz vor der Weltpremiere nervös ist? «Nein, ich freue mich einfach nur riesig, meinen Film und seine Botschaft präsentieren zu dürfen», sagt die 48-Jährige.