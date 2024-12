Der Unvollständige

«Wengen und Schladming fehlen mir noch», sagt Daniel Yule. Diese Siege möchte er noch holen.

Der Modellathlet

Daniel Yule ist 1.87 m gross und wiegt 88 kg.

Der Unbeständige

Die letzte Saison ist ein Auf und Ab. Podestplätze, Ausfälle, Aufholjagden, Siege und wieder Ausfälle. Yule wünscht sich mehr Konstanz.

Der Wassermann

Daniel Yule wird am 18. Februar 1993 in Martigny VS geboren. Er hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester.

Der Erfolgreiche

Mit sieben Weltcupsiegen im Slalom war bisher kein Schweizer in dieser Disziplin besser als Yule. Er ist zudem Olympiasieger und Weltmeister mit der Mannschaft.

Der britische Jugendmeister

Yule gewinnt zwei britische Jugendmeistertitel.

Der Clevere

Seine Matura absolviert Daniel Yule am Gymnasium von Saint-Maurice VS. Später studiert er Wirtschaftswissenschaften in Grossbritannien.