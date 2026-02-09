«Als Teenager habe ich für Margot Robbie geschwärmt»

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer letzten Saison?
Sehr! Es ist die Saison, mit der ich am Ende am zufriedensten war. Da hat alles fast perfekt geklappt. Mein schönster Triumph waren die Silbermedaillen an der Langbahn-WM in Singapur – endlich habe ich das erreicht! Es war so schön.
Was wären Sie als Kind gern geworden?
Das fragen mich die Leute oft: Aber ich weiss es nicht. Ich denke, ich wollte damals schon Schwimmprofi werden. Ich wusste, es wird nicht einfach, davon zu leben. Aber ich habe es geschafft.
Für wen haben Sie als Teenager geschwärmt?
Für Margot Robbie. Ich fand sie in den Filmen «Focus» und «Once Upon a Time ... in Hollywood» toll.
Als Sie 16 waren, wie hat Ihr Zimmer da ausgesehen?
Ich hatte viele Poster von Michael Phelps an den Wänden und ein paar Schwimmbilder und Medaillen von mir. Und es war ordentlich. Das bin ich immer noch. Ausser wenn ich reise, im Hotelzimmer ist es dann immer chaotisch! (Lacht.)
Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?
2021 die Olympia-Bronzemedaille in Tokio. Ab da haben mich die Leute anders gesehen – und meine Karriere startete so richtig.
Was haben Sie für einen Spitznamen?
Noè ist schon ein sehr kurzer Name!
Wann haben Sie zuletzt geweint?
Ich weiss es gar nicht. Wahrscheinlich war es im November. Aber warum? Ich kann mich nicht erinnern.
Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?
Dass ich oft zu spät komme. Das ist gar nicht schweizerisch von mir – das sind wohl meine italienischen Gene!
Welches Kompliment haben Sie kürzlich erhalten?
Meine Freundin hat gesagt, dass ich schön bin.
Haben Sie schon einmal eine Therapie gemacht?
Ich habe einen Psychologen, zu dem ich ein paarmal pro Monat gehe.
Wofür geben Sie am meisten Geld aus?
Für Kleider und elektronische Geräte.
Was darf in Ihrem Haushalt nicht fehlen?
Pasta.
Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?
Sympathischer. Nein, warte. Intelligenter. Nein, doch lieber sympathisch! Ich finde, wenn eine Person sympathisch ist, ist sie einfach cool. Viel besser als einfach nur intelligent.
Wann haben Sie zuletzt gebetet?
Ich gehe an Weihnachten und Ostern an die Messe in die Kirche und bete dann für meine Verwandten, die gestorben sind. Sonst bete ich eigentlich nicht. Aber meine Oma betet immer vor meinen Wettkämpfen für mich.
Welchen Tag möchten Sie noch mal erleben?
Den 100-Meter-Delfin-Final an den Olympischen Spielen in Paris 2024. Ich wurde Vierter und würde es gern besser machen.
Was sollte auf Ihrem Grabstein stehen?
Das spielt keine Rolle. Die anderen werden für mich entscheiden. Vielleicht einfach mein Name.
Wie viel sind Sie wert – in Franken?
Das sage ich nicht. Aber kaufen lasse ich mich sowieso nicht. Also vielleicht: unbezahlbar?
Mit wem würden Sie gern im Lift stecken bleiben?
Mit niemandem. Ich würde lieber nicht im Lift stecken bleiben. Wenn ich wählen müsste, mit einem guten Freund. Aber ich mag Lifte gar nicht.
Welche drei Gegenstände kommen mit auf eine einsame Insel?
Ein Messer, ein Feuerstein und Wasser.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Pizza Quattro Formaggi.
Und Ihr Lieblingsgetränk?
Gazosa Zitrone.
Auf wen waren sie zuletzt eifersüchtig?
Auf meinen Cousin. Er war gerade vier Monate in Australien und durfte dort viel reisen und vor allem die Wärme geniessen!
Wer oder was wären Sie gern nach Ihrer Wiedergeburt?
Ich wäre gern wieder ich selbst. Ich mag mein Leben sehr. Wieso also ändern?