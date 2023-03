Herr Merz, nach der UBS- Rettung 2008 war der Tenor klar: So ein Fall darf nicht mehr passieren. Dafür haben Sie als Finanzminister die «Too big to fail»- Strategie mit strikteren Kapitalregeln auf den Weg geschickt. 15 Jahre später muss der Bund mit der CS wieder eine Bank retten!

Es ist etwas Ähnliches passiert, aber es gibt Unterschiede. Die UBS kam nach dem Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers und hoch riskantem Wirtschaften in einen Liqui-ditätsengpass. Bei der CS war das Problem nicht die Liquidität, sondern das geschädigte Vertrauen. Dieses wurde durch zwei, drei grössere Verschneider ausgelöst. Wir wohnen hier in einem Gebiet von Nagelfluh (zeigt aus dem Fenster). Wenn Sie aus dem Geröll einen Stein herausreissen, weiss man nicht, was noch alles nachkommt. Bei der CS war das eine Nagelfluhsituation.



Dann war die «Too big to fail»-Strategie umsonst?

Nein! «Too big to fail» ist nicht einfach ein Papier, das irgendwo in einer Schublade liegt. Sondern ein Prozess. Dieser fing unter anderem mit der Gründung der Finanzmarktaufsicht Finma an, die ich aufgegleist habe. Und wurde vom Parlament mit neuen Gesetzen zu Finanzmarkt und Banken angepasst.



Apropos Aufsicht: Die CS lieferte in den letzten Jahren Skandal um Skandal. Die Finma hätte doch eingreifen müssen!

Die Finma hat ihr Monitoring gemacht. Sie hat, soweit ich das beurteilen kann, auch Zeichen Richtung CS gesendet. Aber diese haben offensichtlich nicht gereicht. Wenn der Teufel hockt, dann reitet er. Für mich liegt das Problem nicht bei der Finma. Sondern? Bei der Firmenkultur der Banker. Diese besteht für mich aus vier traditionellen Verhaltensregeln – übrigens das Erfolgsgeheimnis der alten Schweizerischen Bankgesellschaft.



Und diese Regeln wären?

Kenne deine Kunden. Behandle ihr Geld, wie wenn es dein eigenes wäre. Begleite die Kunden. Und lege von Anfang an fest, wo und wie das Verhältnis enden soll. Ich habe 2008 bei der UBS erlebt, wie Banker in den USA diese Regeln verletzten. Sie vergaben Hypothekarkredite an Kunden mit geringer Bonität, ohne ihnen in die Augen zu schauen. Das ärgert mich bis heute. Doch nach 2008 hat die UBS ihr Geschäftsmodell angepasst – Vermögensverwaltung statt Investmentbanking – und besann sich auf ihre alten Werte. Bei der CS hingegen haben die Investmentbanker die Regeln sträflich verletzt oder nicht befolgt. Das wird eine Herausforderung, die solide Kultur nach der Fusion wieder durchzusetzen.



Und was sagen Sie zum Anreizsystem mit den Boni?

Kommt darauf an, was man genau un- ter Boni versteht. Auch in anderen Branchen gibt es Anreize oder Verkaufsziele, bei denen man bei Erreichen einen Bonus bekommt. Das geht in Ordnung. Die volumen- oder gewinnabhängigen zusätzlichen Boni beim Bankenkader finde ich dagegen eine Unsitte par excellence.