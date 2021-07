Willkommen in der Manege! Die Ecole de Cirque du Talent in Chavornay VD gibt Gross und Klein die Möglichkeit, einmal so richtig Zirkusluft zu schnuppern. Die Jüngsten können schon ab dem ersten Lebensjahr mitmachen – aber auch Erwachsene jeden Alters sind herzlich willkommen! Unter der Leitung von Leticia Carroli-Schwyn, 33, und mit Unterstützung von sieben Lehrpersonen fand in der Schule am 5. September 2017 der erste Kurs statt. 2018 fand die Premiere statt: eine Show mit Kostümen in einem grossen Zelt. Im Jahr darauf nahmen die Artistinnen und Artisten am Klosterfest des Dorfes teil, und seither sind sie auch eine gern gesehene Attraktion auf dem Wochenmarkt.