«Älterwerden finde ich wunderschön»

So wie an diesem Abend im Entra in Rapperswil ZH. Während Hanna in der Maske sitzt, trifft Daniel die letzten Vorbereitungen für den Auftritt. Dann stehen sie auch schon gemeinsam auf der Bühne. Der Höhepunkt: ein Kuss zwischen ihren Figuren. «Das ist immer ein schöner Moment», findet Hanna. Kurz darauf – backstage, zwischen Champagner und Geburtstagsständchen vom ganzen Ensemble – sagt sie: «Es ist so schön, dass ich mit euch in mein neues Lebensjahr feiern darf.» Was sie sich wünscht? «Vor allem Gesundheit!» Daniel ergänzt schmunzelnd: «Und ganz viel Erdbeertorte, die daheim schon auf uns wartet.»