«Am liebsten trinke ich Sirup – je süsser, desto besser»

Wann haben Sie zuletzt geweint?

Das war erst kürzlich, als mein Sohn Niccolo zum ersten Mal selbst ein Flugzeug des Typs Tecnam P2008 gelandet hat. Im Oktober hatte er den Sphair-Kurs des Militärs absolviert. Unser Ziel ist, dass ich mal aus einem Flugzeug springe, bei dem er am Steuer sitzt.