Haben Sie einen Tick?

(Lacht.) Hockeyspieler haben alle ihre Ticks. An Spieltagen habe ich tatsächlich viele geregelte Abläufe. Ich ziehe beispielsweise immer erst den linken Schlittschuh an. Das hat sich so entwickelt. Es ist bei mir aber nicht so schlimm ausgeprägt, dass ich nicht mehr spielen könnte, wenn mal etwas nicht funktioniert wie geplant.