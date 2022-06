Franz Fischlin bleibt dem Journalismus treu

Ob Finanzkrise, Terroranschläge, Naturkatastrophen, über all die Jahre war Fischlin ein starker Fels in der Brandung, der dem Zuschauer mit Ruhe und Gespür die Hintergründe zu den Nachrichten lieferte. Und genauso sympathisch wie in den rund 1700 Ausgaben, die er für die «Tagesschau» vor der Kamera stand, wendete sich Fischlin auch in seiner letzten Sendung nochmals ans Publikum. «Ich will mich auch bei Ihnen bedanken, von Herzen, liebes Publikum, für das grosse Vertrauen und die Wertschätzung, die ich über all die Jahre zu spüren bekommen habe. Wahrlich keine Selbstverständlichkeit, ich empfand es stets als eine Ehre, Teil eines grossen, motivierten Teams zu sein, das jeden Tag 365 Tage im Jahr informiert.»