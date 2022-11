So romantisch war es neben der Piste in Levi

Ganz schön romantisch ging es neben der Piste zu und her: Das ganze Schweizer Skiteam war total verzückt von der Farbenpracht, die der nordische Himmel zum Besten gab. So bestaunten etwa Ramon Zenhäusern (30) und Luca Aerni (29) gemeinsam die Nordlichter beim Training in Schweden, kurz bevor sie dem Frauenrennen im finnischen Levi (siehe Foto oben) beiwohnten. Aber auch die Sonnenuntergänge von Finnland liessen sich nicht lumpen, bestätigt Aerni auf seinem Instagram-Kanal weiter. «Warmes Willkommen in Levi», schreibt er zur Bilder-Serie. Auf einem Foto ist allerdings die Temperatur zu sehen, die alles andere als «warm» ist: Minus 18 Grad zeigte das Thermometer.