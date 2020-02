«Wenqiri»: Beide sportlich, beide ehrgeizig, beide (unseres Wissens) Single! Wendy Holdener und Xherdan Shaqiri wären das neue Traumpaar der Sportwelt. Der Nati-Spieler und die Skirennfahrerin könnten einander abwechslungsweise am Pisten- und Spielfeldrand anfeuern – und natürlich zusammen trainieren. In Sachen Sixpack-Challenge will im Hause Wenqiri angesichts dieses Stahl-Levels schliesslich keiner flach rauskommen.