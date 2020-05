Amanda Ammann: «Ich arbeite mehr als 100 Prozent»

Zweifache Masterabsolventin

Dass Ammann in diesen Themen zu Hause ist, belegen ihr schulischer Werdegang und die diversen Anstellungen in den letzten Jahren. Nach ihrem Missenjahr hat sie an der Universität Genf den Bachelor in internationalen Beziehungen abgeschlossen. Später folgten weitere Ausbildungen. So kann Ammann heute einen Master in International Affairs und Governance sowie einen in Menschenrecht, Friedensförderung und Nachhaltigkeits-Finanzierung vorweisen. Letzteren hat sie notabene auf Spanisch gemacht und dafür eineinhalb Jahre in Valencia gelebt.