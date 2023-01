Roger Federer und Anna Wintour verbindet eine langjährige Freundschaft und die Chefredaktorin der US-«Vogue» erinnert sich in einem offenen Brief nach Rogers Rücktritt an ihre erste Begegnung. «Er interessierte sich für Mode und wollte unbedingt darüber reden. Es gab nichts, worüber ich mit Roger Federer weniger reden wollte als über Mode», sinniert sie über ihr erstes Treffen. Nach der ersten, etwas holprigen, Unterhaltung, folgten gemeinsame Aktivitäten und eine tiefe Freundschaft: «Ich half ihm mit einigen Looks, und er tat sein tapferes Bestes, mir eine stabile Rückhand beizubringen.» Nun machen Federer und Wintour auch beruflich gemeinsame Sache und Roger wird als Mit-Gastgeber die diesjährige Met-Gala von Anna Wintour präsentieren.