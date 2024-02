In «Die Enkeltrick Betrüger» machen Cedric & Co. Jagd auf Kriminelle, die mit Telefonanrufen gezielt ältere Menschen um Geld und Wertsachen bringen wollen. Dabei setzen die Gauner vor allem auf Schockmomente bei den Opfern, behaupten etwa, dass Angehörige einen Unfall verursacht hätten und nun in U-Haft sitzen. Die Angerufenen könnten gegen Zahlung hoher Geldbeträge weiteres Ungemach von ihren Angehörigen abwenden. Während die Drahtzieher dieser Betrugsmasche meist im Ausland sitzen, schicken sie Komplizen in der Schweiz für die Geldübergabe an die Haustüren ihrer Opfer oder eben – wie im Film gezeigt – vor das Büro der Redaktion, wo die Ganoven-Kumpane bis zum Eintreffen der Polizei von der «Izzy»-Crew festgehalten und verfolgt werden.