Die Ostergrüsse der Schweizer Promis

Michelle Hunziker (46) verbringt die Ostertage in der Schweiz. Nachdem sie am Ostersamstag auf dem Jungfraujoch den Gletscher bestaunte, frühstückte sie heute Sonntag mit der ganzen Familie in einem noblen Hotel in Interlaken. Dafür trug sie Hasenohren – es ist ja schliesslich Ostern. Danach ging es weiter mit Osternästli suchen für die Kinder und zum Zmittag schlemmt die frisch gebackene Oma am Brienzersee, wie sie auf ihren Instagram-Stories zeigt.