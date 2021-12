SI-Silvester-Fragebogen mit Sven Epiney

«An Silvester ziehe ich immer rote Unterwäsche an»

Wie feiern unsere Promis Silvester, was ziehen sie an und was gibt es zu Essen? Moderator Sven Epiney erzählt, was er am Neujahrsmorgen macht – und weshalb die richtige Farbe der Unterhose wichtig ist.