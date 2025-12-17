«An Weihnachten stehe ich sicher nicht in der Küche»

Weihnachten mit Kiki Maeder

Im Fernsehen ist sie das Christkind, doch Kiki Maeder feiert natürlich auch privat Weihnachten. So sehr sie die Weihnachtszeit auch liebt, so stressig klingt es, wenn sie erzählt, wie das Weihnachtsfest bei ihr und ihrer Familie aussieht. «Weihnachten ist eine Event-Reihe bei uns und zieht sich bis ins neue Jahr.» Es sei ein richtiger Marathon mit verschiedenen Familien und Geburtstagsfeiern noch dazwischen. Egal, wo grade gefeiert wird, Kiki Maeder kann eines mit Sicherheit sagen: «An Weihnachten bin ich sicher nicht die, die in der Küche steht.» Sie findet: «Von mir aus, kann man an Weihnachten auch Take-away bestellen, Hauptsache, man ist zusammen.»