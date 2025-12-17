«An Weihnachten stehe ich sicher nicht in der Küche»

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und damit auch die Weihnachtsausgabe von «Happy Day». Mit neuer Unterstützung von Nik Hartmann (53) erfüllt Kiki Maeder (44) auch hier wieder Wünsche und Träume und wird damit selbst zum Christkind. Das findet sich schön. «Menschen zu beschenken, ist fast schöner, als Geschenke zu bekommen», sagt die Moderatorin im aktuellen SI.Talk. Die Zusammenarbeit mit Nik Hartmann funktioniert inzwischen ebenfalls wunderbar, erzählt Maeder, sie und ihr Kollege hätten sich «super eingegroovt» und würden «auf Augenhöhe» miteinander schaffen.
Bei «Happy Day» wird das Duo oft mit herzzerreissenden Geschichten und Schicksalen konfrontiert. Dabei kommen einem auch mal die Tränen, aber Maeder versucht stets, sich zusammenzureissen. «Es ist niemandem geholfen, wenn man mitweint. Man soll ja auch Stabilität ausstrahlen.» Ihr Kollege Hartmann sei aber ebenfalls nah am Wasser gebaut.
Weihnachten mit Kiki Maeder
Im Fernsehen ist sie das Christkind, doch Kiki Maeder feiert natürlich auch privat Weihnachten. So sehr sie die Weihnachtszeit auch liebt, so stressig klingt es, wenn sie erzählt, wie das Weihnachtsfest bei ihr und ihrer Familie aussieht. «Weihnachten ist eine Event-Reihe bei uns und zieht sich bis ins neue Jahr.» Es sei ein richtiger Marathon mit verschiedenen Familien und Geburtstagsfeiern noch dazwischen. Egal, wo grade gefeiert wird, Kiki Maeder kann eines mit Sicherheit sagen: «An Weihnachten bin ich sicher nicht die, die in der Küche steht.» Sie findet: «Von mir aus, kann man an Weihnachten auch Take-away bestellen, Hauptsache, man ist zusammen.»
Kiki Maeder bezeichnet sich nicht als besonders gläubig, allerdings gibt sie zu, in wichtigen Momenten «Wünsche ans Universum» zu schicken. Welche Erinnerungen sie an ihre Weihnachtsfeste als Kind hat, was ihren Kinder am Fest wichtig ist und was sich Kiki Maeder für das kommende Jahr wünscht, das und mehr verrät sie in der aktuellen Ausgabe vom SI.Talk.