«Änderungen beim Donnschtig-Jass wären fatal»

Wie wichtig sind Sie als Moderator?

Das Format ist immer um Welten grösser als der Moderator. Ich habe es treuhänderisch für ein paar Jahre überantwortet bekommen, wie zuvor Monika Fasnacht oder Roman Kilchsperger. Und ich freue mich sehr darüber. Alles, was ich als Moderator gelernt habe und was meinen Job ausmacht, ist in diesen gut 100 Minuten verpackt. Man muss spontan sein und trotzdem extrem gut vorbereitet, man kann improvisieren und wird immer wieder herausgefordert. Für mich ist es ein Vorteil, dass ich vom Sportjournalismus komme. Hier ist auch nie vorbestimmt, was passiert. Ich mache seit nunmehr 31 Jahren den gleichen Job, und trotzdem ist jeder Tag anders. Aufzeichnungen habe ich nicht gern. Oder Sendungen, wie sie News-Moderatoren machen. Das kann ich nicht. So hat jeder seinen Garten. Ich brenne für Livesendungen ohne vorbestimmtes Resultat. Ohne doppelten Boden, ohne Absicherung. Vielleicht hat das auch damit zu tun, auf welcher Position ich im Fussball gespielt habe. Wenn ich als Torhüter einen Fehler machte, kassierte das ganze Team einen Treffer. Und wenn ich nun in der Sendung eine falsche Karte ziehe, gibt es auch einen allgemeinen Aufruhr. Fehler haben Konsequenzen. Dieser Respekt vor jeder einzelnen Handlung hält mich in Form.