Andrea Kiewel kennt die Schweizer Rockband Gotthard nicht

In den sozialen Medien gibt es nach der Rockversion des «ZDF-Fernsehgarten» harsche Kritik. Vor allem Andrea Kiewel kommt dabei nicht gut weg – dass sie von Rock wenig Ahnung hat, blieb auch dem Publikum nicht verborgen. Für Stirnrunzeln sorgte zudem das Set-up: Die TV-Macher liessen das Publikum zum harten Rock stricken. Aber auch der eingängige Stil der Band wurde kritisiert. Gotthard-Manager Jan Bayati sagt dazu: «Auf Social Media wollen die Leute mehrheitlich nur noch aus der Anonymität abmotzen.» Natürlich lese niemand gerne böse Kommentare, «aber grundsätzlich lässt uns das kalt». Er hält im Namen der Schweizer Rockstars fest: «Wir konzentrieren uns auf unsere Fans, die die Band lieben!»