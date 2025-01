Andreas Benz fand sein Glück in Neuseeland

Andreas Benz (43)

Beruf: Web Developer und Product Designer.

Leben in Zahlen: Lebt im eigenen Haus mit Garten und Sicht aufs Meer. Verdient zwar «wesentlich mehr» als ein Neuseeländer, umgerechnet aber «wesentlich weniger» als in der Schweiz. In Wellington kostet das Kilo Brot 7 Franken, ein Coiffeurbesuch schlägt mit 25 Franken zu Buche.

Geplant hatte der gebürtige Zürcher eine Weltreise, als er vor acht Jahren vom Berner Oberland aufbrach. In Neuseeland fragte er 2016 eine Wildfremde, ob sie mit ihm das Neujahrsfeuerwerk geniessen wolle. So wurde aus einer Zufallsbekanntschaft mehr, und der Weltenbummler fand am anderen Ende der Welt nicht nur zu sich selbst, sondern auch sein Liebesglück.