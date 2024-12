Andreas Caminada bringt Starkoch Tim Mälzer zur Weissglut

Böse Überraschung für Mälzer

In der Weihnachtsausgabe zu «Kitchen Impossible» verschlug es Tim Mälzer und seinen Kollegen Tim Raue (50) in die Schweiz. Am Flughafen Zürich werden die beiden erst einmal von Starkoch Nenad Mlinarevic (43) begrüsst. Der vegetarische Sternekoch überreicht seinen deutschen Kollegen nach dem Hallo einen Umschlag, auf dem drei Sterne zu sehen sind. Und da ahnen Mälzer und Raue schon: Das verspricht nichts Gutes. Denn Mlinarevic arbeitete bereits für Andreas Caminada. Und dieser ist ein Sterne-Koch – mit genau drei Sternen.