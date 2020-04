Andri Ragettli: «Die arme Mama tat mir leid»

Damit erreicht er auf Social Media Millionen rund um den Planeten. Er übertrifft die Zahl der Fernsehzuschauer einer Lauberhorn-Abfahrt um über das 50-Fache. Der Fussballklub Real Madrid teilt sein Video – in knapp zehn Tagen schauen es 5,2 Millionen Menschen an, auf der Instagram-Plattform der US-Talkmasterin Ellen DeGeneres sind es 6,5 Millionen, bei der Fuss ballseite «433» 5,3 Millionen. Alleine auf seinem Tik-Tok-Kanal, einer Video platt form, die vor allem Teenager lieben, sind es über 21 Millionen. Übersetzt für die ältere Generation: Das ist in etwa so, wie wenn einer weltweit die Hitparaden stürmt. Einfach mit einem Video. Andri Ragettli lächelt. Er hat sich an diese Dimensionen gewöhnt.