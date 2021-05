Andri Ragettli führt auch einbeinig Kunststücke auf

Mitte März zwang eine Verletzung den Freeskier Andri Ragettli, 22, zum verfrühten Saisonende. Der Bündner stürzte an der Freestyle-WM in Aspen beim Big-Air-Wettbewerb so unglücklich, dass er sich im linken Knie das hintere Kreuzband, das Innenband sowie den Meniskus verletzte.