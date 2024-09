Andy Schmid holt Gold bei World Nature Photography Awards 2024

Um einen Teil davon zu decken, präsentiert Schmid seine Arbeiten in Publikationen, verkauft sie an Private oder nimmt an Wettbewerben teil. Kürzlich gibts den renommierten World Nature Photography Award in der Kategorie «Unterwasser» für eines seiner Bilder. Dieses zeigt ein Orca-Weibchen bei seiner ausgeklügelten Jagd nach Heringen. «Orcas treiben Fische zu einer Art Ball zusammen, um sie so zu verwirren und einen möglichst grossen Happen zu erwischen.» Bei seiner Arbeit kommt Andy Schmid den Tieren extrem nahe. Das kann auch gefährlich werden: Bei einem seiner Tauchgänge wird er einst fast von einem Wal verschluckt. «Als ich in Norwegen Orcas bei der Jagd fotografierte, kam ein Buckelwal mit weit aufgesperrtem Maul von unten angeschwommen, um von der ‹Vorarbeit› der Orcas zu profitieren.»