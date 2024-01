«Andy Warhol war mein absoluter Held»

Unglaublich, in wie vielen internationalen Museen Sie in den letzten Jahren vertreten waren! Fühlen Sie sich geschätzt?

Früher nicht so. Heute bin ich zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Jemand hat mal geschrieben: Pfeiffer wird immer älter, nur seine Modelle bleiben jung. Yes! Ich habe noch jeden Tag Anfragen. Meine Lebenszeit will ich nicht mit unsinnigem Zeugs verplempern. Nur mit Sachen, die mir Spass machen. Es ist wie beim Heuen, bevor der Regen kommt: Ich muss schauen, dass ich noch so viel wie möglich ins Trockene krieg