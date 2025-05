Angela Koller lässt als erste Frau Landamann das Appenzell aufblühen

Sie ist ein echter Bücherwurm

Ihre Eltern führten ein Wirtshaus in Gonten. Da gingen Handwerker, Politikerinnen und Lehrer ein und aus. Sie diskutierten und philosophierten am Stammtisch über Gott und die Welt. Da steckte sich Angela Koller mit dem Virus Politik an. Noch gut erinnert sie sich, wie sie als siebenjähriges Mädchen 1990 dem Appenzeller Bundespräsidenten Arnold Koller Blumen überreichen durfte. Ihr Vater verfolgte jeden Tag am TV die «Tagesschau». Dabei musste sie still neben ihm sitzen. Für die kleine Angela blieben viele Fragen offen. «Antworten holte ich aus den Büchern», sagt sie.



Seit der Primarschulzeit verschlingt sie Wälzer um Wälzer. «Manchmal sind es zehn Bücher, in denen ich parallel lese.» Sachbücher, Autobiografien, Romane. Auf Instagram gibt sie Lesetipps, jüngst zum Beispiel «Wie ein Mann nichts tat und so die Welt rettete» von Lukas Maisel, «Der liebevolle Erzähler» von Olga Tokarczuk oder «Sieben kurze Lektionen über Physik» von Carlo Rovelli.



Infos holt sie sich aus Podcasts: «Dieses Genre finde ich genial. Ich lasse kein ‹Echo der Zeit› aus.» Noch etwas liebt die Politikerin: «Ich empfange mit Freude Gäste.» Da wird gefachsimpelt wie in alten WG-Zeiten: «Ich studierte Jura in Freiburg und lebte mit vier Juristinnen und einem griechischen Erasmus-Studenten zusammen.»