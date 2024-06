Europameistertitel. Persönliche Bestleistung. Egalisierung des Schweizer Outdoor-Rekords im Stabhochsprung. Angelica Moser (26) schreibt ihr ganz persönliches Sommermärchen in der Ewigen Stadt. Als sie am Montagabend im Stabhochsprung-Final der Leichtathletik-EM in Rom die Latte auf 4,78 Meter legen lässt, weiss sie, es geht um nichts weniger als den besten Wettkampfsprung ihrer bisherigen Karriere. Sie weiss aber auch: Sie kann es.