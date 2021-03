Unter den «Hopp Angi»-Rufen des Teams schafft sie zuerst 4,70 Meter und verbessert damit locker ihre vorherige Bestleistung von 4,66 Metern. Danach springt sie nochmals fünf Zentimeter höher und zu Gold. Damit übertrifft

die ehrgeizige Athletin ihre Erwartungen – und auch ihre Trainingsleistungen. «Ich gebe immer 100 Prozent, aber mit Anspannung und Adrenalin kann ich noch mehr aus mir herausholen», sagt die BWL-Studentin. Dass sie am besten leisten kann, wenns zählt, hat sie schon etliche Male bewiesen. Ob an Junioren-WM, -EM oder an Olympischen Jugendspielen – an internationalen Grossanlässen holte Moser bisher stets Goldmedaillen. Selbst an der U23-EM 2019, als sie verletzt und mit grossen Schmerzen antrat, gewann sie.