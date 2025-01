Das Schweigen der Eltern

Anita Winter wuchs in Baden AG auf. Ihre Eltern mussten vor den Nazis fliehen. Ihre Mutter wurde 1934 in Nürnberg geboren, ihr Vater 1922 in Heilbronn. Mutter Margrit Fern war als Mädchen von einem der ersten Deportationszüge gesprungen und lebte später zeitweise versteckt und unter falschem Namen in einem christlichen Kloster in Frankreich. Ihr Vater Walter Strauss überlebte die Reichskristallnacht in Berlin, bevor er 1939 in die Schweiz floh.