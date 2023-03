Diese Promi-Damen sagen Beauty-Filtern den Kampf an

Heidi Klum ganz natürlich

Vor einer Weile postete Supermodel Heidi Klum (49) ein Foto auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie und Ehemann Tom Kaulitz (33) sich verliebt ein Küsschen geben. Dabei schaut Heidi verschmitzt in die Kamera – ganz ohne Make-up. Wenn wir doch nur alle mit fast 50 noch so jung und frisch aussehen könnten wie Heidi. Es ist ein seltener Anblick von Heidi Klum, sie so ganz ungeschminkt zu sehen – aber ein Anblick, an den wir uns gewöhnen könnten. Bravo, für so viel Natürlichkeit.