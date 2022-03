Ab welchem Geldbetrag ist man – Ihrer Meinung nach – reich?

Reichtum hat nichts mit Geld zu tun, sondern mit Seele, Freunden, Familie.



Haben Sie Phobien? Oder Allergien?

Seit meiner Kindheit kämpfe ich gegen Klaustrophobie (Platzangst; Anm. d. Red.). Obschon ich sagen muss, dass das viel besser wurde dank Meditation und Kopfarbeit. Als Allergie habe ich einzig eine Laktoseintoleranz.



Ihr grässlichster Urlaub?

Ich hatte Glück und erlebte bisher nur tolle Ferien. Zwar nicht so viele, aber es waren immer schöne Zeiten.



Ihre liebste Website oder App?

Da gibts zwei: zum einen Too Good To Go, wo gegen Lebensmittelverschwendung mobilgemacht wird, und die Fashion-App Good on you, die mir ethische Bewertungen für Modemarken bietet und die mir so hilft, eine bessere Kaufentscheidung zu treffen.



Das Kitschigste, was Sie jemals gemacht haben?

Ich überraschte meinen Ex-Freund mit einem Zimmer voller Rosen.