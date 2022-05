Erinnern Sie sich an Ihren ersten Schulschatz?

Mit etwa 14 Jahren tanzte ich mit einem Jungen, der im letzten Jahr der Sekundarschule war, an einer Fete den Spaghetti-Tanz. Nach dem Kuss auf den Mund fragte er mich, ob ich seine Freundin sein wolle. Ich sagte Ja. Daheim zerbrach ich mir dann den Kopf: «Fängt man beim Zungenkuss links oder rechts an?» Weil ich es nicht wusste, geriet ich in Panik und versteckte mich sein ganzes letztes Schuljahr lang vor ihm. Das war anstrengend (lacht).