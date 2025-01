Anouk und Zoé Vergé-Dépré trotzen eisigen Temperaturen

Auch die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles sind ein Ziel. Da kommt ein Eisbad bei den Vorbereitungen nicht ungelegen. Es regt die Durchblutung an und stärkt das Immunsystem. «Ich dusche häufig kalt», erzählt Anouk Vergé-Dépré (32) «oder hole an der Tankstelle Eiswürfel, um daraus ein Bad zu machen.» Schwester Zoé (26) ist nicht die fleissige Eisbaderin – heute will allerdings auch sie sich in die kalte Aare wagen.